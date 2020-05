KISS – The Weeknd postpones his “After Hours” Tour to 2021

The Weeknd is moving his After Hours Tour to 2021 due to the Coronavirus pandemic.

All tickets purchased for the 2020 shows will be honored in 2021.

Check out all of the NEW tour dates below:

06-12 Vancouver, British Columbia – Pepsi Live at Rogers Arena

06-13 Vancouver, British Columbia – Pepsi Live at Rogers Arena

06-15 Edmonton, Alberta – Rogers Place

06-17 Winnipeg, Manitoba – Bell MTS Place

06-19 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

06-21 Chicago, IL – United Center

06-24 Detroit, MI – Little Caesar’s Arena

06-25 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

06-27 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

06-28 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

06-30 Montreal, Quebec- Bell Centre

07-02 Boston, MA – TD Garden

07-04 Uncasville, CT – Mohegan Sun

07-06 Newark, NJ – Prudential Center

07-07 Washington, D.C. – Capital One Arena

07-09 Brooklyn, NY – Barclays Center

07-12 Charlotte, NC – Spectrum Center

07-13 Atlanta, GA – State Farm Arena

07-15 Miami, FL – American Airlines Arena

07-16 Miami, FL – American Airlines Arena

07-19 Orlando, FL – Amway Center

07-22 Houston, TX – Toyota Center

07-23 Dallas, TX – American Airlines Center

07-25 Denver, CO – Pepsi Center

07-27 Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

07-29 Portland, OR – Moda Center

07-30 Tacoma, WA – Tacoma Dome

08-01 Sacramento, CA – Golden 1 Center

08-03 Oakland, CA – Oakland Arena

08-04 San Jose, CA – SAP Center

08-06 Anaheim, CA – Honda Center

08-08 Glendale, AZ – Gila River Arena

08-10 San Diego, CA – Pechanga Arena

08-13 Los Angeles, CA – STAPLES Center

08-14 Los Angeles, CA – STAPLES Center

08-15 Los Angeles, CA – STAPLES Center

08-18 San Antonio, TX – AT&T Center

08-19 Fort Worth, TX – Dickies Arena

08-21 Tulsa, OK – BOK Center

08-22 Omaha, NE – CHI Health Center Omaha

08-24 St. Louis, MO – Enterprise Center

08-25 Nashville, TN – Bridgestone Arena

08-28 Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

08-29 Buffalo, NY – KeyBank Arena

08-31 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

09-02 New York, NY – Madison Square Garden

10-04 Stockholm, Sweden – Ericcson Globe

10-06 Copenhagen, Denmark – Royal Arena

10-09 Oslo, Norway – Telenor Arena

10-11 Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

10-13 Antwerp, Belgium – Sportpaleis

10-15 Paris, France – Accorhotels Arena

10-16 Paris, France – Accorhotels Arena

10-17 Paris, France – Accorhotels Arena

10-19 Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

10-22 Birmingham, England – Utilita Arena Birmingham

10-24 Manchester, England – Manchester Arena

10-25 London, England – The O2

10-29 London, England – The O2

10-30 London, England – The O2

10-31 London, England – The O2

11-03 Newcastle, England – Utilita Arena

11-05 Cologne, Germany – Lanxess Arena

TBD Glasgow, Scotland – SSE Hydro

11-08 Prague, Czech Republic – O2 Arena

11-09 Munich, Germany – Olympiahalle

11-11 Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena